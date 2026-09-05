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ЦСКА пошутил над «Зенитом» после победы в РПЛ, вспомнив отмену концерта Канье Уэста

ЦСКА с юмором отреагировал на победу над «Зенитом» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ, обыграв ситуацию с отменой концерта американского исполнителя Канье Уэста на «Газпром Арене».

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