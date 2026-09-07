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Царьград

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Внезапно: После встречи с Си Цзиньпином Путин дал новое распоряжение. Что удивило Китай?

Внезапно: После встречи с Си Цзиньпином Путин дал новое распоряжение. Что удивило Китай?

После встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин дал новое распоряжение.

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