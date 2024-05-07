Океанский рубеж: какие угрозы несут учения НАТО Dynamic Mongoose – 2024

В начале мая в Северо-Восточной Атлантике проходят очередные маневры НАТО Dynamic Mongoose – 2024. Впервые в качестве члена альянса в них принимает участие Швеция, обладающая современными подводными лодками.
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