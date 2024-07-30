Госдеп: США могут создать сухопутный маршрут из Центральной Азии в обход РФ

Представитель государственного департамента Соединённых Штатов Америки Джеймс О’Брайен проинформировал о том, что власти державы хотят сформировать торговый путь, который будет огибать Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику.
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