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Эксперты: не все китайские авто адаптированы к русской зиме

Эксперты: не все китайские авто адаптированы к русской зиме

Они считают, что во многих автомобилях используются детали из тонких металлов.Отечественные автолюбители высказывают разнообразные мнения относительно китайских автомобилей, отмечая как плюсы, так и минусы.

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