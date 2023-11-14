Эксперты: не все китайские авто адаптированы к русской зиме

Они считают, что во многих автомобилях используются детали из тонких металлов.Отечественные автолюбители высказывают разнообразные мнения относительно китайских автомобилей, отмечая как плюсы, так и минусы.
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