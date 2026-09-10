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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бенн – о весогонке перед боем с Гарсией: «У меня такое чувство, будто я прошел через все круги ада, сразился с Сатаной, и Бог вернул меня к жизни»

Претендент на пояс чемпиона WBC в полусреднем весе Конор Бенн рассказал об ощущениях от сгонки веса перед поединком против Райана Гарсии .

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