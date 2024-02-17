Нидерланды призвали Европу прекратить ныть из-за возможной победы Трампа

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал европейские страны перестать «ныть и стонать» из-за возможного прихода к власти бывшего лидера США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа после президентских выборов в стране.
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