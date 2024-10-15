Запуск нового производства специальных добавок в ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске

На территории особой экономической зоны "Кулибин" в городе Дзержинске Нижегородской области запущено новое производство специальных присадок и компонентов для изготовления антифризов, теплоносителей и антиокислительных жидкостей для обработки самолетов компании "Феликс ТС", входящей в структуру "Тосол-Синтез".