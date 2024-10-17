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Несекретные материалы

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Миротворец поневоле: Эр-Рияд может подорвать военные усилия России

Миротворец поневоле: Эр-Рияд может подорвать военные усилия России

Крупнейший производитель ОПЕК и лидер альянса, Саудовская Аравия, отказалась от своей неофициальной цели довести цены на нефть до отметки в 100 долларов за баррель и, возможно, попытается «дисциплинировать» производителей, не входящих в ОПЕК+, вернувшись к борьбе за долю рынка.

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