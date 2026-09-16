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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лав о 2:7 от СКА: «Шанхай» часто терял шайбы в средней зоне, соперник играл быстро»

Тренер « Шанхай Дрэгонс » Митч Лав оценил поражение от СКА (2:7) в Фонбет Чемпионате КХЛ. — Тяжелый вечер для нас.

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