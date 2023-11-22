Тело нашли в квартире: от чего умер блогер-дальнобойщик КАЛЯН86 Анастасия АндрееваГрустную новость о потере известного блогера и водителя-дальнобойщика из Тюмени, Николая Галенко, также известного под псевдонимом КАЛЯН86, сообщили на его странице в соцсетях.
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