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Системы THAAD могут стать целью Ирана при атаке со стороны Израиля

Системы THAAD могут стать целью Ирана при атаке со стороны Израиля

Американские батареи противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), размещенные в Израиле, станут одной из целей для удара Ирана в том случае, если еврейское государство предпримет попытку атаковать территорию исламской республики.

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