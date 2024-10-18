Системы THAAD могут стать целью Ирана при атаке со стороны Израиля

Американские батареи противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), размещенные в Израиле, станут одной из целей для удара Ирана в том случае, если еврейское государство предпримет попытку атаковать территорию исламской республики.
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