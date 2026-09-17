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Татар-информ

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«Отпетые мошенники», «Фукс-фест» и «Кросс нации»: гид по Татарстану на выходные

«Отпетые мошенники», «Фукс-фест» и «Кросс нации»: гид по Татарстану на выходные

В третьи выходные сентября продолжатся события проекта «Лето в Татарстане». В Казани состоится «Кросс Нации», в Альметьевске – спортивные и экологические события, в Бугульме – фестиваль воздушных змеев, в Челнах – концерт к 400-летию города.

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