"Последнее дыхание киевского режима": Сколько еще продержатся боевики ВСУ в Курской области

Александр Денисов Идиоту любопытно, а мне тоже, только меня волнует сколько наших гражданских лиц пострадало до смерти, сколько пацанов положили т н. "отцы-командиры"...

Руслан Богомолов И сколько наши политические руководители сохранили руководителей этого террористического укрорежима? ВСЕХ! Только их холопов да своих героев в этой мясорубке кладём. https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru И вновь о бережливости нашим политическим руководством панов при массовом уничтожении холопов. Фантазии о будущем. - МирТесен