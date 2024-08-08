GET_MILITARY_PHOTOS/SHUTTERSTOCK Зеленский с подталкивания заокеанских хозяев подготовил очередную авантюрную войсковую операцию, которая не имеет логического смысла.
"Последнее дыхание киевского режима": Сколько еще продержатся боевики ВСУ в Курской области
Комментарии
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Александр Денисов
Идиоту любопытно, а мне тоже, только меня волнует сколько наших гражданских лиц пострадало до смерти, сколько пацанов положили т н. "отцы-командиры"...
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1 час.
Руслан Богомолов
И сколько наши политические руководители сохранили руководителей этого террористического укрорежима? ВСЕХ! Только их холопов да своих героев в этой мясорубке кладём. https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru
И вновь о бережливости нашим политическим руководством панов при массовом уничтожении холопов.
Фантазии о будущем. - МирТесен
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33 мин.
ГМ
Георгий Михалев
Видимо так, на последнем дыхании, на Москву пойдут.
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21 мин.
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