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Новогоднее развлечение группа второго раннего возраста №1.

Новогоднее развлечение группа второго раннего возраста №1.

Музыкальный руководитель Мироненко Оксана ВячеславовнаНовогоднее развлечение в группе второго раннего возраста №1Новый год - самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом доме, в каждой семье.

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