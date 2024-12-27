Новогоднее развлечение группа второго раннего возраста №1.

Музыкальный руководитель Мироненко Оксана ВячеславовнаНовогоднее развлечение в группе второго раннего возраста №1Новый год - самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом доме, в каждой семье.
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