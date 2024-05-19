«Динамо» летит к титулу, спасение «Краснодара», «Сочи» покинул РПЛ, непобедимый «Байер», Усик победил Фьюри, 8-й поул Ферстаппена подряд и другие новости

Лена Мисько

Подписчик #МирРПЛ высчитывает шансы команд на чемпионство 🤯 Расслабьтесь, друзья, вот вам все расклады на ладони ⬇️ 🔵 «Динамо» достаточно не проиграть в 30-м туре. Даже если «Зенит» выиграет оба своих матча, а «Динамо» сыграет вничью, у команд будет равенство очков при лучших личных встречах у москвичей. 🟢 «Краснодару» нужно обыграть «Динамо» при любой потере очков «Зенита». В таком случае у команд будет равенство очков и «Краснодар» окажется выше по личным встречам — в первом круге они обыграли «Динамо» 3:1. 🔵 «Зениту» нужны две победы и поражение «Динамо». На всякий случай, вот вам личные встречи команд 👇 🔵 1:1 🟢 🟢 1:2 🔵 🔵 1:0 🔵 🔵 2:3 🔵 🔵 1:3 🟢 🟢 -:- 🔵