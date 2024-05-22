Цена Solana поднялась до $188 на фоне дискуссий о возможном SOL-ETF

Solana (SOL) поднялась на 14% за последние 48 часов и достигла локального пика в $188 21 мая. Этот рост привел к ежемесячной доходности примерно в 18% и заметным 65% за 90-дневный период, что указывает на хорошие результаты за последние месяцы.