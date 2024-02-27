Монета Shiba Inu (SHIB) взлетела, рыночная капитализация превысила отметку в $6 млрд

Монета Shiba Inu (SHIB) отметила рост почти на 7% за 24 часа. Этот всплеск привел к тому, что рыночная стоимость криптовалюты превысила 6 миллиардов долларов — уровень, не наблюдавшийся с середины января.
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