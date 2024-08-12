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Докатилась до наркотиков: Нетребко пустилась во все тяжкие после развода

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко продолжает шокировать публику своими заявлениями и аморальным поведением.

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