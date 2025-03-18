Новые нормы обращения с ТКО: что изменится с 1 сентября

АндрейБорков

Очень даже может быть, что кроме цены услуг и поборов с населения за вывоз ТКО ни чего не измениться. Просто платить будем за это больше, может быть даже ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, на этом изменения закончатся. А в отчетах будет проставлено и отмечено, что ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ. Не секрет, что последнее время все изменения в ЖКХ, энергообеспечении, водоснабжении, теплоснабжении .... заключаются в ЗНАЧИТЕЛЬНОМ УВЕЛИЧЕНИИ СТОИМОСТИ этих услуг, а качество их предоставления остается на уровне чуть выше городской канализации, то есть повезет если без ухудшения. Постоянные доклады на всех уровнях, что отопление и водоснабжение улучшилось, а как ни посмотришь в новостной раздел "происшествия", то отключения и воды и отопления и электроснабжения целыми кварталами и районами, при чем не на час и даже не на два! И это зимой!!! Зато цены на водоснабжение, отопление и электроэнергию постоянно растут. По этому все эти заявления и нововведения просто не вызывают доверия, если не сказать больше и круче.