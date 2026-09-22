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Психолог Фомин назвал порчу еды партнера признаком пассивной агрессии

Психолог Фомин назвал порчу еды партнера признаком пассивной агрессии

Порча еды партнера из-за обиды говорит о неумении прямо выражать недовольство и может усилить конфликт в паре.

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