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Эмболо получил вторую желтую за симуляцию в игре с Аргентиной после ВАР. Форвард Швейцарии разрыдался из-за удаления

Форварда сборной Швейцарии Бреэля Эмболо удалили на 72-й минуте матча 1/4 финала ЧМ-2026 с Аргентиной (1:1, идет 2-й тайм).

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