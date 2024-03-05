Север Столицы
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Север Столицы

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Строительство спортивного хаба в Новой Москве планируется завершить весной

Строительство спортивного хаба в Новой Москве планируется завершить весной

Готовность объекта оценивается в 90% Спортивный хаб площадью 4,7 тыс. кв.м в поселении Московский планируется достроить в мае текущего года, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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