Строительство спортивного хаба в Новой Москве планируется завершить весной

Готовность объекта оценивается в 90% Спортивный хаб площадью 4,7 тыс. кв.м в поселении Московский планируется достроить в мае текущего года, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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