Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Русская колония не сдалась ВСУ: Заключённые захватили оружие и держат оборону – источник

Русская колония не сдалась ВСУ: Заключённые захватили оружие и держат оборону – источник

коллаж Царьграда Блогер Шарий рассказал легенду о русской колонии в Курской области. Якобы украинцы предложили заключённым сдаться, но не только не сдались, но и захватили оружие и решили держать круговую оборону.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Шарий фильмов насмотрелся .
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6 час.
Геннадий Исаков
Просто поразительно: &quot;Он признался, что не понимает, каких военных целей пытается добиться Украина&quot;. Уже давно все понимают, а он не понимает. Это политика, и вся эта война только средство решения политических проблем. Политически важно было  перевести военные действия на территорию России, это пиар - компания  для своих  бойцов и граждан, а также для иностранцев, дающих деньги и оружие.
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6 час.
Вадим Кузнецов
&quot;Советская малина держала свой совет, Советская малина врагу сказала - Нет!&quot; Какая сказка... 🤬
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3 час.

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