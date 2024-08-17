Русская колония не сдалась ВСУ: Заключённые захватили оружие и держат оборону – источник

Геннадий Исаков

Просто поразительно: "Он признался, что не понимает, каких военных целей пытается добиться Украина". Уже давно все понимают, а он не понимает. Это политика, и вся эта война только средство решения политических проблем. Политически важно было перевести военные действия на территорию России, это пиар - компания для своих бойцов и граждан, а также для иностранцев, дающих деньги и оружие.