коллаж Царьграда Блогер Шарий рассказал легенду о русской колонии в Курской области. Якобы украинцы предложили заключённым сдаться, но не только не сдались, но и захватили оружие и решили держать круговую оборону.
Русская колония не сдалась ВСУ: Заключённые захватили оружие и держат оборону – источник
Комментарии
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ШКИПЕР
Шарий фильмов насмотрелся .
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6 час.
Геннадий Исаков
Просто поразительно: "Он признался, что не понимает, каких военных целей пытается добиться Украина". Уже давно все понимают, а он не понимает. Это политика, и вся эта война только средство решения политических проблем. Политически важно было перевести военные действия на территорию России, это пиар - компания для своих бойцов и граждан, а также для иностранцев, дающих деньги и оружие.
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6 час.
Вадим Кузнецов
"Советская малина держала свой совет, Советская малина врагу сказала - Нет!" Какая сказка... 🤬
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3 час.
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