World Athletics: легкоатлеты из РФ не выступят на Олимпиаде-2024

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) решила не отменять отстранение легкоатлетов России от соревнований, следовательно, они не примут участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на разрешение со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
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