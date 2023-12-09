World Athletics: легкоатлеты из РФ не выступят на Олимпиаде-2024

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) решила не отменять отстранение легкоатлетов России от соревнований, следовательно, они не примут участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на разрешение со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).