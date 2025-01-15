Очередь пойдет быстрее. На Урале выделили больше квот на ЭКО

В Свердловской области в этом году было выделено больше квот по программам вспомогательных репродуктивных технологий – у большего числа женщин получится сделать экстракорпоральное оплодотворение или криоперенос бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования.
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