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Очередь пойдет быстрее. На Урале выделили больше квот на ЭКО

Очередь пойдет быстрее. На Урале выделили больше квот на ЭКО

В Свердловской области в этом году было выделено больше квот по программам вспомогательных репродуктивных технологий – у большего числа женщин получится сделать экстракорпоральное оплодотворение или криоперенос бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования.

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