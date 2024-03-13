Враг пытался ударить по заводу под Петербургом и десяткам других целей в пяти регионах РФ

Минобороны обнародовало утреннюю сводку по отражению воздушных атак киевского режима. В ведомстве сообщили, что в течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечены многочисленные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.