Заканчиваем дачный сезон

Времена меняются, и с наступлением осени приходит время заканчивать дачный сезон. Для многих людей дача — это не только место отдыха и уединения на природе, но и своеобразная лаборатория для реализации различных садоводческих экспериментов.
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