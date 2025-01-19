Глава Вышневолоцкого округа встретилась с коллективом газеты

13 января, в День российской печати, Глава Вышневолоцкого муниципального округа Наталья Рощина встретилась с коллективом старейшего печатного издания округа – газеты «Вышневолоцкая Правда», которым руководит Анна Райкова.
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