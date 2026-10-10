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«Наивное руководство»: Фицо раскритиковал ЕС из-за соглашения Путина и Трампа по дизтопливу

«Наивное руководство»: Фицо раскритиковал ЕС из-за соглашения Путина и Трампа по дизтопливу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в Соединенные Штаты демонстрирует наивность политического руководства Евросоюза.

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