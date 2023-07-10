И.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным Волына, один из тех, кого 8 июля вернули из Турции на Украину, рассказал, почему «Азов»* в 2022 году сдался в плен в Мариуполе.
Командир ВСУ Волынский рассказал, почему «Азов»* сдался в плен в Мариуполе
Комментарии
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Сергей Лазарев
Месть подается холодной, я представляю, как будет приятно шлепнуть врага, насильника убийцу, но уже взаправду))
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8 час.
Константин Котельников
Ведите себя прилично, хотя кому я об этом... Вы же тупая вонючка. А про "диванчик", так это не ко мне, мне на запрос в военкомат пришёл отказ - Не соответствие "критериям отбора", годы не те, так что воняйте мимо и не "тыкайте", мразь!
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8 час.
МН
Михаил Новиков
Эти хохлофашисты большой погоды не сделают, но вот в плен их уже вряд ли будут брать! А польза от них живых все таки была для нас. Это наши бойцы которых на них поменяли и Эрдоган опять проявил себя. Так что плюсов больше чем минусов.
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8 час.
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