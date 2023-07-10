Командир ВСУ Волынский рассказал, почему «Азов»* сдался в плен в Мариуполе

Сергей Лазарев Месть подается холодной, я представляю, как будет приятно шлепнуть врага, насильника убийцу, но уже взаправду))

Константин Котельников Ведите себя прилично, хотя кому я об этом... Вы же тупая вонючка. А про "диванчик", так это не ко мне, мне на запрос в военкомат пришёл отказ - Не соответствие "критериям отбора", годы не те, так что воняйте мимо и не "тыкайте", мразь!