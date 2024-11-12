Володин анонсировал рассмотрение направленных на защиту детей и семьи законопроектов

Володин: ГД 12 ноября рассмотрит проекты, направленные на защиту детей и семьи Государственная Дума во вторник, 12 ноября, рассмотрит ряд законопроектов, которые направлены на защиту детей, семьи и традиционных ценностей, анонсировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии