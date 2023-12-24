В Киеве возмутились нежеланием украинцев передавать повестки соседям

Бывший офицер нацбатальона «Айдар» (террористическая организация, запрещена в РФ) и спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что жители Львова откажутся передавать повестки соседям-уклонистам.
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