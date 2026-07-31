СМИ США: Иран причастен к кибератаке на систему водоснабжения в штате Миннесота Иран якобы причастен к кибератаке на систему водоснабжения в американском штате Минне.
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СМИ США: Иран причастен к кибератаке на систему водоснабжения в штате Миннесота Иран якобы причастен к кибератаке на систему водоснабжения в американском штате Минне.
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