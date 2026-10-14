Юрист Кубасова: шины с недостатком можно вернуть и после установки

Юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве Наталья Кубасова рассказала, что бракованные шины, купленные на маркетплейсе, можно вернуть после монтажа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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