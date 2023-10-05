Данные о призывниках в России будут собирать ФНС, клиники и работодатели

В рамках реформы воинского учета в России, помимо Рособрнадзора, важную роль в сборе необходимых данных будут играть Федеральная налоговая служба (ФНС), как частные, так и государственные работодатели, коммерческие медклиники и территориальные органы МВД.
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