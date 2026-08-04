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В МИД РФ определили условие для переговоров по конфликту на Украине

В МИД РФ определили условие для переговоров по конфликту на Украине

Россия всегда готова к переговорам по Украине при условии конструктивного подхода со стороны западных стран, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин журналистам 4 августа на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

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