Шойгу: если бы Россию приняли в ЕС в 1990-х, она бы утратила свой суверенитет

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что если бы Россию в 1990-х приняли в Европейский союз (ЕС) в ускоренном порядке, то сегодня страна потеряла бы суверенитет и лишилась ценных ресурсов.
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