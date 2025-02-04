Киев готов обсудить выборы в 2025 году, но ждет сигнала от Трампа

МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. Киев допускает возможность обсуждения проведения выборов на Украине до конца текущего года, но только в том случае, если этот вопрос поднимет новая администрация Дональда Трампа.
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