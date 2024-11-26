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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Портативка от Sony, Александр Невский взялся за Serious Sam, Microsoft мешает геймерам… M...

Портативка от Sony, Александр Невский взялся за Serious Sam, Microsoft мешает геймерам… M...

Портативка от Sony, Александр Невский взялся за Serious Sam, Microsoft мешает геймерам…Microsoft сломала Windows 11 свежим обновлением, «Шаг Вперёд» в Warface, Александр Невский заявил о производстве сценария экранизации «Серьезного Сэма», Sony начала проектировать новую портативную консоль, соруководитель разработки Final Fantasy VII Rebirth поделился размышлениями об Xbox, ветеран BioWare Кейси Хадсон объявил о закрытии студии Humanoid Origin, Riot Games и Fortiche трудятся над рядом новых сериалов.

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