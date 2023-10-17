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В ЕС пожаловались на неуправляемость главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 

В ЕС пожаловались на неуправляемость главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 

Дипломаты Европейского союза (ЕС), обвинили главу Еврокомиссии (ЕК) в злоупотреблении полномочиями и пожаловались на ее неуправляемость.

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Комментарии
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С С
А когда в Германии в последний раз сожгли на костре &quot;ведьму&quot;? Кажется недавно, лет 150-170 назад. А она жива, и зовут &quot;ея урсула&quot;.
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1 д.
фарид сабиров
Урссалась даже европе этот гинеколог по привычке так и сидит и всех туда сливает , профессия сказывается .
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1 д.
Лев Добрый
Дер Ляйен уже не фон, россияне(пока за большой стеной спят) уже отозвали с клана дер Ляйен титул Барона, подаренный Императором Александром II.👀👍👈😜
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1 д.

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