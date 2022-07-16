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Гельмут Марко: «Ферстаппен – величайшая история успеха «Ред Булл», несмотря на Феттеля с 4 титулами»

Гельмут Марко сравнил роль Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля для «Ред Булл». Советник команды поставил единственное чемпионство Ферстаппена выше достижений Феттеля.

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