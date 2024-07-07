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Стая бродячих собак покусала пятилетнего мальчика в Подмосковье

Стая бродячих собак покусала пятилетнего мальчика в Подмосковье

Псы набросились на ребёнка в Шатуре.Стая бродячих собак напала на пятилетнего мальчика в подмосковной Шатуре.

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