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За рулем

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Очки дополненной реальности и цифровой тренер водителя — завершилась выставка CES 2024

Очки дополненной реальности и цифровой тренер водителя — завершилась выставка CES 2024

На прошедшую в Лас-Вегасе выставку электроники CES 2024 автопроизводители и технологические компании, работающие в сфере автомобилестроения, привезли концепты, которые уже в обозримом будущем воплотятся в виде новаций в автомобилях.

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