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Магазины Nikita Efremov уличили в продаже нелегальных кроссовок

Часть обуви, которая продается в магазинах Никиты Ефремова под названием Nikita Efremov, была ввезена в Россию нелегально, сообщил  "Известиям"  директор по защите легального оборота ЦРПТ Максим Курганский.

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