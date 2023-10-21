Магазины Nikita Efremov уличили в продаже нелегальных кроссовок

Часть обуви, которая продается в магазинах Никиты Ефремова под названием Nikita Efremov, была ввезена в Россию нелегально, сообщил "Известиям" директор по защите легального оборота ЦРПТ Максим Курганский.
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