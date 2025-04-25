Мусаев: «Зенит» это большой клуб, у них чуть-чуть больше возможностей»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над махачкалинским «Динамо» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ отметил, что не обращает внимание на мнение экспертов, которые считают, что у краснодарской команды не хватит сил на борьбу с «Зенитом» за чемпионство.
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