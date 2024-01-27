Главная Происшествия Приходько Александр Опубликована сегодня в 13:43 В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими и пятью ранеными В Псковской области возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) в связи с трагическим ДТП, в результате которого погибли три человека, а еще пять получили ранения.
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