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НБА. 37+9+9 от Дончича помогли «Далласу» одолеть «Бруклин», «Голден Стэйт» играет с «Бостоном» и другие матчи

В среду, 16 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА проходят двенадцать матчей. «Бруклин» Кевина Дюрэнта дома уступил «Далласу» Луки Дончича.

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