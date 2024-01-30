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India’s Top Utility Plans $9.6 Billion Renewables and Coal Expansion

India’s state power giant NTPC Ltd, the largest power generator in the country, plans to boost its green energy projects with green hydrogen and renewable power capacity, but it’s also investing in new coal-fired electricity.

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