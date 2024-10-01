Конфликт амбиций: Психолог Диалектова рассказала, почему Анна Седокова ушла от мужа-баскетболиста

Психолог Диалектова назвала настоящую причину расставания Анны Седоковой с мужем В начале сентября певица Анна Седокова сообщила, что расстается с мужем Янисом Тиммой, с которым пробыла в браке четыре года.
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